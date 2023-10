Tygodniowy przegląd prasy 29.10.2023: Tczew, 22.10-28.10.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Tczewa

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Tczewa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 22.10 a 28.10.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Mistrz surrealizmu, niespokojny duch. 30-lecie pracy twórczej Jarosława Kukowskiego ”?

Przegląd tygodnia: Tczew, 29.10.2023. 22.10 - 28.10.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Mistrz surrealizmu, niespokojny duch. 30-lecie pracy twórczej Jarosława Kukowskiego Jarosław Kukowski znany i nieznany. W Fabryce Sztuk w Tczewie odbył się wernisaż wystawy, która stanowi podsumowanie 30-lecia pracy twórczej jednego z najbardziej wpływowych współczesnych twórców z kręgu surrealistów. 📢 Mieszkaniec Tczewa oszukany na kryptowalutach. Stracił duże pieniądze Do 68-letniego mieszkańca Tczewa zadzwonił mężczyzna, który przedstawił się jako przedstawiciel firmy inwestycyjnej związanej z kryptowalutami. W rzeczywistości był przestępcą. 📢 Przed 1 listopada w Tczewie. Wolontariusze na cmentarzu, zmiany w komunikacji miejskiej To jest ten czas, kiedy odwiedzamy cmentarze porządkując groby i ich otoczenie. Myjemy nagrobki, oczyszczamy je z liści i innych nieczystości. Na starym cmentarzu w Tczewie spotkaliśmy uczniów miejscowego liceum ze szkolnego klubu wolontariatu. Młodzi ludzie, jak co roku, porządkują groby, które są opuszczone. To postawa godna pochwały.

Tygodniowa prasówka 29.10.2023: 22.10-28.10.2023 Tczew: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Tczewie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ścisk w pociągu Regio między Tczewem a Gdańskiem. W składzie zasłabła młoda kobieta W pociągu Regio, między Tczewem a Gdańskiem zasłabła kobieta. Pasażerka, która skontaktowała się z nami, wiąże ten fakt z przepełnionym składem, domagając się pociągu z większą liczbą miejsc, którym codziennie kilkaset osób dojeżdża do pracy, szkoły, uczelni. Do zdarzenia doszło w środę (25.10.2023 r). Polregio informuje nas, że od dzisiaj (27.10.2023 r.) poranny pociąg składa się już z dwóch jednostek, co oznacza podwojenie miejsc.

📢 Piękne kompozycje z wrzosów na cmentarz. Najmodniejsze dekoracje na Wszystkich Świętych 2023. Zobacz zdjęcia wyjątkowych stroików na grób Kompozycje z wrzosów w pięknych kolorach mogą stanowić elegancką ozdobę grobów na Wszystkich Świętych. Zobacz, jak modnie można udekorować płyty nagrobne jesiennymi wrzosami za grosze. Sprawdź, w jaki sposób można wyeksponować te rośliny na grobach bliskich, żeby w sposób szczególny uczcić pamięć o zmarłych. Polecamy piękne jesienne dekoracje z wrzosów na cmentarz. 📢 Radni podnieśli stawki podatku od nieruchomości w Tczewie. Jedności nie było Rada Miejska w Tczewie podniosła o 10 procent stawki podatku od nieruchomości na 2024 rok. Za takim wzrostem głosowało 10 radnych, 7 było przeciw, a 1 wstrzymał się. Na sesji w tej sprawie starła się opozycja z koalicją.

📢 Zapowiedź. W piątek w Fabryce Sztuk w Tczewie wernisaż z okazji 30-lecia pracy twórczej Jarosława Kukowskiego Jarosław Kukowski to polski malarz współczesny, designer, juror międzynarodowych konkursów artystycznych, właściciel atelier w rodzinnym mieście Tczewie, którego prace wystawiane były m.in. w Luwrze, Narodowej Galerii Sztuki Zachęta, Oddziale Muzeum Narodowego – Królikarni, salonach wystawienniczych Rempexu, a także w San Francisco, Nowym Jorku, Miami czy Los Angeles. 📢 Akcja PUP w Tczewie. Dzień Otwarty Służb Mundurowych Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie zorganizował Dzień Otwarty Służb Mundurowych. Chętni mogli dowiedzieć się, jak wygląda praca w służbie więziennej, policji, straży granicznej i wojsku. 📢 „Kreska do kreski. Jan Wałaszewski”. Wystawa w Fabryce Sztuk w Tczewie Fabryka Sztuk w Tczewie zaprasza na wystawę „Kreska do kreski. Jan Wałaszewski”. To retrospektywna opowieść o twórczości jednego z pierwszych dyplomowanych artystów działających na Kociewiu. Prezentowane są m.in. obrazy, rysunki, szkice, rzeźby. Wystawie towarzyszy film dokumentalny.

📢 Policjanci widzieli Grzegorza Borysa? Nieoficjalnie, jak informuje jeden z oficerów policji mężczyzna uciekł Biorący udział w obławie widzieli w lesie postać człowieka, która im zniknęła z oczu — mężczyzna uciekł. Drugi sygnał zarejestrował śmigłowiec penetrujący teren parku — prawdopodobnie postać człowieka, która nagle zniknęła z kamery termowizyjnej, jakby zapadła się pod ziemię — powiedział nieoficjalnie PAP oficer policji zaangażowany w poszukiwania 44-letniego Grzegorza Borysa. 📢 Tak gwiazdy stylizują grzywki. Dominika Kulczyk nosiła ją na prosto, teraz układa na boki. W obu wersjach wygląda rewelacyjnie Można ją zaczesywać na różne sposoby, zapuszczać, obcinać na zupełnie krótko, cieniować i farbować... Występuje w wielu wydaniach, jednak nie da się ukryć, że grzywka to jeden z największych trendów wśród damskich fryzur. Gwiazdy z grzywką to także nie pierwszyzna. To cięcie wkroczyło do świata show-biznesu już dawno i wciąż utrzymuje się na topie.

📢 10 najlepszych krajów na wakacje i urlopy w 2024 r. Eksperci stworzyli zaskakującą listę. O tych miejscach pomyślałoby niewielu turystów! Nadchodzi pora na planowanie podróży, wakacji i urlopów w 2024 r. Z pomocą przychodzą eksperci renomowanego wydawnictwa Lonely Planet, którzy wskazali 10 najlepszych, najciekawszych i najbardziej niesamowitych krajów, które warto odwiedzić w 2024 r. Lista jest pełna zaskoczeń – wiele z tych miejsc znajduje się poza radarem większości polskich turystów. Przekonajcie się, które miejsca na Ziemi zapewnią wam niezapomniany wypoczynek i przygody w nadchodzącym roku. 📢 Kasjerka okradała właściciela drogerii w Tczewie Do 5 lat więzienia grozi 56-letniej mieszkance Tczewa, która pracując jako kasjerka, wycofywała paragony opłacone przez klientów drogerii, a następnie zabierała pieniądze z kasy. Właściciel oszacował straty na blisko 4,5 tysiąca złotych.

📢 Ponad dwa kilogramy narkotyków w mieszkaniu w Tczewie. 30-latek aresztowany Ponad dwa kilogramy narkotyków znaleźli policjanci z Tczewa w mieszkaniu 30-letniego mężczyzny. To: mefedron, MDMA, amfetamina, kokaina i marihuana. Mieszkaniec Tczewa został aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia. 📢 Przebudowa miejskich ulic w Gniewie. Wcześniej były modernizowane wiejskie drogi W październiku 2023 roku ruszą prace przy przebudowie trzech odcinków dróg w Gniewie. To część większego projektu realizowanego w gminie od wiosny 2023 roku. Koszt wszystkich prac wynosi 4,5 mln zł. 📢 Mieszkańcy bloku przy ulicy Topolowej w Tczewie nie chcą basenu pod oknami Mieszkańcy bloku przy ulicy Topolowej w Tczewie żądają od radnych i prezydenta miasta zaniechania działań dotyczących budowy krytego basenu przy Szkole Podstawowej nr 12 i zarazem w ich sąsiedztwie. Twierdzą, że obiekt pogorszy komfort ich życia. Chodzi m.in. o hałas i zwiększony ruch samochodowy. Do Rady Miejskiej w Tczewie trafiła petycja w tej sprawie.

📢 Gniew zakończył siedmioletni program rewitalizacji Starego Miasta. Nowe uliczki i punkt widokowy Gniew zakończył właśnie siedmioletni program rewitalizacji Starego Miasta. Ostatnim jego etapem była modernizacja kilku ulic przy kościele oraz rekreacyjne zagospodarowanie skarpy przy ulicy Wiślanej. Wszystkie prace zrealizowano m.in. dzięki unijnym dotacjom w wysokości około 10 milionów złotych.

