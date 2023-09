Wybory 2023 - lista lokali wyborczych w gm. Tczew

adres: Wyzwolenia 18, 83-115 Swarożyn numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

adres: Parkowa 7, 83-110 Gniszewo numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

adres: Dąbrówka Tczewska 37, 83-111 Dąbrówka Tczewska numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

adres: Szkolna 6, 83-111 Miłobądz numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

adres: Dalwin 22, 83-113 Dalwin numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

adres: Szkolna 11, 83-110 Czarlin numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

adres: Boroszewo 34, 83-115 Boroszewo numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

adres: Piękna 1, 83-110 Bałdowo numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

adres: Kościelna 7, 83-113 Turze numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

adres: Parkowa 79/10, 83-112 Szpęgawa numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

adres: Kasztanowa 24, 83-112 Rokitki numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

adres: Mieścin 36, 83-111 Mieścin numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

adres: Małżewo 5, 83-113 Małżewo numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

adres: Nowa 4, 83-111 Malenin numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

adres: Sportowa 10, 83-112 Lubiszewo Tczewskie numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

adres: Śliwiny 27A, 83-110 Śliwiny numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

adres: Łukocin 17, 83-113 Łukocin numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

adres: Szkolna 2A, 83-110 Tczewskie Łąki numer okręgu do Sejmu: 25 numer okręgu do Senatu: 66

Jak głosować w wyborach 2023? Poradnik wyborcy.

Zbliżają się wybory parlamentarne 2023. Warto wiedzieć, co zrobić, żeby oddać w nich ważny głos. Poznaj ogólne zasady głosowania. Ten poradnik wyborczy rozwieje wszystkie twoje wątpliwości. Jak głosować w wyborach?

Jak oddaje się głos w domach studenckich, zakładach karnych, szpitalach i domach pomocy społecznej?

Istnieją takie sytuacje, jak przebywanie w szpitalu, domu opiekuńczym czy też zakładzie karnym w dniu wyborów. Czy jest możliwość oddania głosu? Tak, jeśli są tam utworzone komisje obwodowe. Dyrektor danej jednostki musi powiadomić osoby, które w niej przebywają, że zostaną dopisani do danego spisu sy Podobnie wygląda to w przypadku osób będących w domach studenckich i zespołach domów studenckich, w których zostały stworzone obwody głosowania. Wówczas osoby, przebywające w takich placówkach zostaną wpisane do tamtejszego spisu wyborców, a usunięte z tego, w którym byliby na podstawie swojego meldunku.