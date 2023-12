Tajemnice nad Wisłą. Trzy grody założyli Wikingowie czy Mieszko? Początki Piastów

- W tym roku nastawiliśmy się na rozpoznanie głównego, a więc centralnego grodziska. Teraz to teren oddalony od Wisły o około 300 metrów. W średniowieczu było bliżej do rzeki. Zapewne znajdował się tutaj także port, bo przecież jednym z głównych powodów założenia grodziska była kontrola wiślanego szlaku handlowego. Szukamy odpowiedzi dotyczących m.in. dokładnego momentu powstania i zniszczenia tego grodu (prawdopodobnie istniał do połowy XII wieku), badając m.in. ziemne warstwy. Kopaliśmy ręcznie trzy metry w głąb. Na tym niewielkim obszarze znaleźliśmy już ogromną liczbę zabytków. Jest ich około 40 tysięcy. Najwięcej jest fragmentów ceramiki (połowa). Są także m.in.: ozdoby, ostrogi, groty strzał, monety, kości, pozostałości po rybach. Jeśli chodzi o ceramikę, to można oszacować, że przekłada się ona na 1,5-2 tysiące garnków glinianych, co może świadczyć o sporej populacji - mówi dr Sławomir Wadyl.