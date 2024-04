36-latek z zarzutami o śmiertelne pobicie mieszkańca Tczewa. Grozi mu dożywocie

Dyżurny z tczewskiej komendy otrzymał zgłoszenie o znalezieniu w jednym z mieszkań w Tczewie, mężczyzny niedającego oznak życia.

- Lekarz, który przyjechał na miejsce, stwierdził zgon 61-latka. Na ciele mężczyzny ujawniono obrażenia, które wskazywały, że do jego śmierci mogły przyczynić się inne osoby. Funkcjonariusze wykonali szczegółowe oględziny z udziałem prokuratora oraz zabezpieczyli obszerny materiał dowodowy. Rozpytali i przesłuchali świadków oraz podjęli inne czynności mogące przyczynić się do odtworzenia przebiegu tego zdarzenia. W efekcie tych działań tczewscy kryminalni zatrzymali na terenie Trójmiasta mężczyznę podejrzanego o dokonanie tego przestępstwa. 36-latek został przewieziony do jednostki policji, a następnie usłyszał prokuratorski zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, czego następstwem była śmierć pokrzywdzonego - mówi sierżant Katarzyna Ożóg, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Tczewie.