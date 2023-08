Bankowa afera w Tczewie. Kilkadziesiąt oszukanych osób nawet na kilka milionów złotych. Są areszty

- Z jedną z pracownic banku znałem się od ponad 10 lat. Poprosiła mnie o wzięcie kredytów i pożyczek, bo mówiła, że ona i koleżanki muszą się wykazać. Ufałem jej. One załatwiały wszelkie dokumenty (dochodziło m.in. do fałszowania danych dotyczących zdolności kredytowej - dop. redakcji). W styczniu 2023 roku wziąłem cztery kredyty i pożyczki z dwóch banków i jednej instytucji finansowej. To było: 40 tys. zł, 15 tys. zł, prawie 50 tys. zł i prawie 15 tys. zł. Przekazałem im pieniądze, bo one miały to spłacać. I na koniec jeszcze dałem 24 tys. zł z własnych oszczędności, aby zainwestowały na lepszy procent. Wszystko straciłem. Kiedy zorientowałem się, że raty nie są spłacane, poszedłem do banku. Zapewniały mnie, że to jakieś bankowe zwirowania i abym się nie martwił. W lipcu 2023 roku zawiadomiłem policję o przestępstwie. Okazało się, że takich osób jak ja, jest o wiele więcej - opowiada mieszkaniec Tczewa.