Środowisko nasza wspólna sprawa. Debata Dziennika Bałtyckiego w Starogardzie Gdańskim (wideo)

O ekologicznych systemach grzewczych (pompy ciepła, kotły na ekopellet) mówił Paweł Wysocki z firmy Eko-Termika z Pelplina, autoryzowany przedstawiciel firmy Viessmann. Przedstawił szczegółowe rozwiązania.

- Obowiązują przepisy antysmogowe, które nakazują wymianę kotłów na paliwo stałe poniżej trzeciej klasy. Musimy je wymienić do końca sierpnia 2024 roku. Do końca lipca 2026 roku będziemy musieli pozbyć się kotłów trzeciej i czwartej klasy. Grzewczą ekologiczną alternatywą są m.in. pompy ciepła oraz kotły na ekopellet. Są do nich dofinansowania - mówił Paweł Wysocki.