Prasówka 28.04.2024 z całego tygodnia w Tczewie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

W Starogardzie Gdańskim zorganizowaliśmy pierwszą debatę Dziennika Bałyckiego pod hasłem "Środowisko wspólna sprawa". Razem z jej uczestnikami zastanawialiśmy się nad tym, co możemy uczynić, aby chronić naszą planetę. Każdy z nas, w domu czy firmie, może dołożyć swoją środowiskową cegiełkę. To ważne dla nas i przyszłych pokoleń.

Ustępujący prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki i wspierający go poseł Jacek Karnowski ostatecznie przegrali sądową batalię o zniesławienie Łukasza Brządkowskiego, kontrkandydata tego pierwszego w do fotela włodarza. Brządkowski, nim wygrał wybory, uzyskał również korzystny wyrok w sprawie. Pozwani odwołali się do sądu wyższej instancji. Ten jednak podtrzymał wyrok.

W pierwszym przetargu dotyczącym remontu zabytkowego wiatraka w Tczewie nie było żadnej oferty. W drugim wpłynęła jedna i mieści się w puli finansowej zaplanowanej przez miasto. Trwa analizowanie oferty.

Kryminalni z Tczewa zatrzymali na terenie portu jachtowego w Gdyni 49-latka, który był poszukiwany przez organy ścigania od sześciu lat. Mężczyzna ma do odsiadki wyrok za przestępstwa seksualne.

Do kogo trafi korona i tytuł najpiękniejszej 2024 roku? Wielki finał coraz bliżej. Póki co trwają intensywne przygotowania, a kandydatki biorą udział w kolejnych sesjach. W Hotelu SPA Faltom odbył się tegoroczny półfinał konkursu. Wyłoniono finalistki do tytułów Miss Woj. Pomorskiego oraz Miss Nastolatek Woj. Pomorskiego. Prawie 90 uczestniczek walczyło o awans do finału konkursu.