Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie z dotacją na zakup książek. Czytelnicy mogą wskazać tytuły

Dofinansowanie z resortu kultury wynosi to 13,5 tysiąca złotych.

- Zwracamy się do czytelników z prośbą, aby wskazali, podpowiedzieli nam, jakie nowe tytuły powinny znaleźć się na naszych półkach. Do końca września 2023 roku można przesyłać swoje propozycje na adres mailowy: [email protected]. Nie ma wskazań dotyczących konkretnego gatunku literackiego. Istotne jest to, aby propozycje dotyczyły książek wydanych w 2022 i 2023 roku - mówi Anna Korinth-Szczepańska z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie.