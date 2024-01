Największy skansen w Polsce. Atrakcje, ceny biletów, godziny otwarcia [ZDJĘCIA] Andrzej Gurba

Skansen w Sanoku warto odwiedzić nie tylko dlatego, że jest największy. Niespełna 200 obiektów, pokazuje w jakiejś mierze życie dawnych Bojków, Łemków, Dolinian, Pogórzan Wschodnich i Zachodnich (są podzielone sektory). To chaty, cerkwie, obiekty gospodarcze, zakłady rzemieślnicze, dwór. Jest nawet sektor naftowy. Andrzej Gurba Zobacz galerię (91 zdjęć)

Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Sanoku to największy skansen w Polsce. Jest czynny przez cały rok. Ile kosztują bilety wstępu? Jakie są zasady zwiedzania? Dni i godziny otwarcia skansenu. Warto odwiedzić to miejsce. To historia i kultura w jednym.