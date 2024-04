Najpopularniejsze odcinki tras rowerowych w województwie pomorskim. Policzono rowerzystów

W województwie pomorskim znajduje się ponad cztery tysiące ścieżek, szlaków i tras rowerowych. I przybywa ich każdego roku.

Najbardziej znane to: EuroVelo 10 od Ustki do Nowego Dworu Gdańskiego (to około 300 km) z trasami łącznikowymi: Ustka-Słupsk (23 km) Karwieńskie Błota - Władysławowo - Jastarnia - Hel (62 km), Przejazdowo-Pruszcz Gdański (12 km), Jantar-Krynica Morska-Piaski (48 km) oraz EuroVelo 9 - Wiślana Trasa Rowerowa od Gdańska do Wiosła Dużego (lewa strona Wisły) i od Mikoszewa do Rusinowa (prawa strona Wisły). To łącznie około 220 km. Obie trasy mają charakter międzynarodowy.