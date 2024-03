Piękne i unikatowe nasze bałtyckie wydmy. Trochę wiosennej pustyni nad Morzem Bałtyckim

Wędrówkę rozpoczynamy z parkingu leśnego w Czołpinie, przy kasie SPN i niedaleko muzeum. Ważna informacja jest taka, że do końca kwietnia nie ma opłat, tak za wejście do parku, jak i za parking (opłaty są od 1 maja do 30 września). Trasa (pętla), którą proponujemy ma około 7 kilometrów. Pierwsze 2 kilometry czerwonego szlaku wiedzie przez las. Później wchodzimy już na wydmę. A ta raczy nas nie tylko morzem piasku, ale też częściowo roślinnością i nietuzinkowym ukształtowaniem terenu. Wydma Czołpińska ma charakter sinusoidalny, a więc raz jest w górę, raz jest w dół…

Wydmowa meta to plaża. To dobry czas na przerwę. Plaża jest miła do oka, szeroka. Warto spędzić na niej trochę czasu, nad samym morzem.

Dalej idziemy plażą w lewo w kierunku Rowów (przeciwny kierunek to Łeba). Po niecałych 2 kilometrach, po lewej stronie znajduje się kierunkowskaz do latarni morskiej w Czołpinie. Aby wyjść z plaży trzeba nieco wdrapać się po piasku. Udogodnieniem jest lina. Po wejściu mamy już szlak niebieski (ścieżka-pętla przyrodniczo-edukacyjna), który leśnym odcinkiem pokieruje nas do latarni (z podestem widokowym). Do końca kwietnia latarnię można oglądać tylko z zewnątrz (czynna jest od maja do września - wstęp za opłatą). Z miejsca, gdzie znajduje się latarnia schodzimy długimi schodami w stronę parkingu, z którego rozpoczęliśmy wędrówkę.

Wydma Czołpińska to wydma ruchoma. Co to znaczy? To znaczy, że wydma wędruje, czyli zmienia swój kształt (część piaszczysta, bez roślinności). Niemal każdy wiatr ma znaczenie dla tego ruchu, najbardziej jednak wiatry sztormowe.