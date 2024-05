Narkotyki w kieszeni i w domu. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia

- Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Tczewie pracujący nad sprawą narkotykową ustalili, że 24-letni mieszkaniec powiatu tczewskiego może posiadać znaczne ilości substancji psychotropowych. Typowania policjantów okazały się trafne. Podczas legitymowania mężczyzny policjanci znaleźli w jego kieszeni spodni woreczek foliowy z suszem roślinnym. W wyniku przeszukania miejsca zamieszkania 24-latka kryminalni zabezpieczyli łącznie ponad 240 gramów różnych narkotyków. Mężczyzna chował w kilku pomieszczeniach m.in. w pokoju dziennym, sypialni i w kuchni woreczki foliowe, moletanowe oraz strunowe z zawartością białego proszku oraz skrystalizowanej substancji - informuje sierżant Katarzyna Ożóg, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Tczewie.

Dodatkowo funkcjonariusze ujawnili 31 niebieskich tabletek oraz dwie wagi elektroniczne.

Zabezpieczone substancje to marihuana, mefedron, amfetamina oraz ecstasy. 24-latek został zatrzymany i przewieziony do jednostki policji, a następnie trafił do policyjnej celi.