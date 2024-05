Utrudnienia na Autostradzie A1 na węźle Pelplin. Rozpoczął się remont

Dwa pasy w kierunku Łodzi, jeden pas w kierunku Gdańska

Ograniczenie prędkości do 80 km/h

W czerwcu 2024 r. mają rozpocząć się prace na węźle Rusocin. Dotyczą one także części bramek (odcinek od O km do 2,4 km).

Latem 2024 r. należy spodziewać się utrudnień w następujących lokalizacjach: odcinek od 24 do 35 km (jezdnia w kierunku Łodzi), odcinek od 81 do 90 km (jezdnia w kierunku Gdańska wraz z częścią węzła Nowe Marzy).

Dodatkowo w drugiej połowie sierpnia 2024 r. zostaną rozpoczęte prace na odcinku od 65 do 75 km w kierunku Gdańska.

Na jesień 2024 r. zaplanowano remont odcinka od 50 do 57 km (w kierunku Łodzi).