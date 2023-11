Osiedlowa sportowa multiarena w Tczewie gotowa

Nowy obiekt to pięciometrowe ogrodzenie, dwie główne bramki i cztery boczne, cztery piłkochwyty, dwa kosze do gry w koszykówkę oraz słupy umożliwiające powieszenie siatki do gry w siatkówkę.

W ramach przedsięwzięcia odnowiono linie na istniejącym boisku.

Boisko z multiareną przystosowane jest do gry w: piłkę nożną, unihokeja, piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę.

