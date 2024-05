W Tczewie odnowiono dwa murale. Prace kosztowały 50 tysięcy złotych

Słynna całująca się para

Mural znajdujący się przy Al. Zwycięstwa 1 upamiętnia pochodzącego z Tczewa znanego fotografa Alfreda Eisenstaedta. W wieku 8 lat wraz z rodzicami wyemigrował najpierw do Niemiec, potem do USA i tam zrobił międzynarodową karierę. Alfred Eisenstaedt nazywany jest ojcem fotografii reportażowej. Fotografował najbardziej znane postaci świata kultury , polityki, nauki, rozrywki (Churchill, Roosevelt, Kennedy, Hemingway, Einstein, Monroe). Mural nawiązuje do jednego z najsłynniejszych zdjęć wykonanych w Nowym Jorku. To całująca się para świętująca zakończenie drugiej wojny światowej.