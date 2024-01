Pelplin i Stanisławie. Kierowcy zatrzymani po pościgu

- Każdy kierowca, który świadomie zmusi funkcjonariuszy do pościgu i nie zatrzyma się, mimo wydawanych mu poleceń w postaci sygnałów świetlnych i dźwiękowych, popełnia przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do 5 lat. Do takich dwóch sytuacji doszło na terenie powiatu tczewskiego - mówi sierżant Katarzyna Ożóg, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Tczewie.