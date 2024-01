Podwójne zabójstwo sprzed 12 lat w powiecie tczewskim. Do sądu wpłynął akt oskarżenia Andrzej Gurba

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie zabójstwa 44-letniej kobiety oraz 66-letniego mężczyzny we wsi Opalenie. Do tego okrutnego czynu doszło we wrześniu 2012 roku. Sprawę rozwikłali policjanci z Archiwum X. Na ławie oskarżonych zasiądzie trzech mężczyzn.