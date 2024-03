Pomogli kobiecie i jej córce na autostradzie. Podziękowania od komendanta wojewódzkiego policji

Docenieni policjanci to: asp. sztab. Wojciech Kwiatkowski i sierż. sztab. Karol Bronk.

Auto mieszkanki Łodzi uległo awarii na autostradzie A1

Przypomnijmy. 23 lutego (wieczorem) 2024 r. samochód mieszkanki Łodzi uległ awarii na autostradzie A1. Auto stanęło na skraju jezdni. To była stresująca sytuacja dla kobiety i jej 6-letniej córki. Chwilę po tym zdarzeniu obok przejeżdżali policjanci. Mundurowi zatrzymali się. Pomogli kobiecie bezpiecznie dojechać do zjazdu w Stanisławiu, gdzie samochód całkowicie odmówił posłuszeństwa. Policjanci nie pozostawili jej samej z problemem – zepchnęli pojazd do zatoczki i pomogli w wezwaniu pomocy drogowej. Funkcjonariusze zatroszczyli się również o sześcioletnią córkę kobiety, zapewniając jej bezpieczeństwo w radiowozie podczas zabierania samochodu przez pomoc drogową.

Niedługo po zdarzeniu na pocztę elektroniczną Komendy Powiatowej Policji w Tczewie wpłynęły podziękowania od kobiety za profesjonalizm, pomoc i życzliwość.