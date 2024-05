Pościg za kierowcą w Pelplinie. 36-latek miał sporo na sumieniu

Pościg za kierowcą BMW. Auto zatrzymało się na parkingu

Pół promila alkoholu i narkotyki

Mężczyźnie grozi do pięciu lat więzienia

36-latek trafił do policyjnej celi. Śledczy przedstawili mu trzy zarzuty. Mężczyzna odpowie za niezatrzymanie się do kontroli i niestosowanie się do orzeczonych środków karnych oraz za posiadanie narkotyków. Grozi mu do 5 lat więzienia.