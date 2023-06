Prezydent w akcji. Skromny basen w Tczewie zamiast aquaparku z bajerami

- Aquapark jest potrzebny. Mieszkańcy na niego zasłużyli, ale nie za taką kwotę. To byłaby niegospodarność. Poza tym, my nie mamy takich pieniędzy. I nie ma widoków, aby się znalazły. Stąd decyzja o unieważnieniu przetargu. W zamian proponuję dwie rzeczy, mając na uwadze, że cały czas mamy 25 milionów złotych dofinansowania. Po pierwsze, to budowa nowego obiektu basenowego, ale bardzo skromnego - niecka, szatnia, pomieszczenie dla ratowników. Lokalizacja to teren przy Szkole Podstawowej nr 12. To jedna z największych naszych szkół. Poza tym, posiada odpowiedni teren. Wolny obszar przy obecnym kompleksie byłby cały czas rezerwą na aquapark. To nie wszystko. Po drugie, chciałbym stary basen poddać gruntownemu remontowi. Praktycznie byłby to remont kapitalny, włącznie z przebudową systemu zasilania w energię cieplną, który obecnie generuje bardzo duże koszty. Założenie jest takie, aby pójść w różne źródła energii odnawialnej. Fundusze na remont chcemy pozyskać z kolejnej edycji Polskiego Ładu - mówił na sesji rady prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki.