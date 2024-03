Przed wizytą prezydenta i premiera w Stanach Zjednoczonych

- Razem z premierem Donaldem Tuskiem udamy się do Waszyngtonu na zaproszenie prezydenta Joe Bidena, aby tam wspólnie rozmawiać o sytuacji w Sojuszu Północnoatlantyckim, o planach jego rozszerzenia. Myślę tutaj oczywiście o przyszłym członkostwie Ukrainy. Chcę, aby nasza wyprawa do Stanów Zjednoczonych poprzedzona była Radą Bezpieczeństwa Narodowego, którą zwołam na 11 marca, aby porozmawiać na niej o kwestiach bezpieczeństwa, zakupach sprzętu. Też po to, aby przed wizytą w USA pokazać jedność polskiej sceny politycznej w sprawach bezpieczeństwa. To jest ważne dla naszych sojuszników. Polska zawsze jest gotowa, aby realizować zapisy kolektywnej obrony - stwierdził Andrzej Duda.