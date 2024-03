Spotkanie wielkanocne w Tczewie z konkursem na najpiękniejsze palmy Andrzej Gurba

Na Osiedlu Suchostrzygi w Tczewie zorganizowano miejskie spotkanie wielkanocne. Choć aura nie do końca sprzyjała, to nie brakowało chętnych do wspólnego spędzenia czasu. W czasie festynu rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejsze palmy wielkanocne.