Łukasz Brządkowski nowym prezydentem Tczewa. Zdecydowanie wygrał z Mirosławem Pobłockim

Iwona Ochocka zdradziła, że Mirosław Pobłocki w luźnej rozmowie miał zaproponować jej (w przypadku wygranej) stanowisko wiceprezydentki do spraw społecznych.

62-letni Mirosław Pobłocki był prezydentem Tczewa od 14 lat. Nie należy do partii politycznej. W drugiej turze wyborów oficjalnie poparła go Koalicja Obywatelska.

- W drugiej turze wyborów zdobyłem ponad 6 tysięcy głosów. Okazało się to za mało, aby objąć urząd prezydenta. Mimo pracy, zaangażowania i wielu pozytywnych zmian, jakie zaszły w Tczewie w ostatnich latach, nie udało mi się przekonać większości. Dziękuję tym, którzy obdarzyli mnie zaufaniem i oddali na mnie swój głos, a także wszystkim, którzy w niedzielę poszli do wyborów, aby współdecydować o przyszłości Tczewa. Dziękuję tym, którzy towarzyszyli mi w codziennej pracy dla dobra naszego miasta. Mam nadzieję, że Tczew nadal będzie się rozwijał, abyśmy wszyscy mogli być z niego dumni. Gratuluję mojemu kontrkandydatowi Łukaszowi Brządkowskiemu. Wiem, że czeka go ciężka praca i życzę mu powodzenia - napisał Mirosław Pobłocki.