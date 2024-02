Tak teraz wygląda publiczna komunikacja w gminie Tczew

Tak wygląda komunikacja autobusowa w gminie Tczew

Czytaj także:

Ruszyła bezpłatna dla pasażerów komunikacja miejska w Tczewie

Ceny biletów wynoszą od 2 do 4 złotych. Do końca 2024 r. gminną komunikacją zajmuje się operator zewnętrzny wyłoniony z tzw. wolnej ręki. To BE-MA Bus z Gołębiewa. Na kolejne lata ogłoszony zostanie przetarg. Utrzymanie linii jest częściowo finansowane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.