Komunikacja miejska w Tczewie. Jest darmowa dla pasażerów, więcej osób z niej korzysta. Są dane

Komunikacja miejska w Tczewie. Rekordowa linia numer 17

O ponad 200 tysięcy więcej pasażerów w tczewskich autobusach

Jak wynika z badań marketingowych, w stosunku do jesieni 2022 r., kiedy to jeszcze obowiązywała odpłatność usług, w skali miesiąca nastąpił wzrost liczby pasażerów z 407 324 do 638 211, tj. o 230 907 osób. To stanowi 56,7 procent stanu z 2022 r.

Średnio w dniu roboczym liczba pasażerów wzrosła o 9 231 osób (55,6 procent), w soboty o 5 559 osób (60,5 procent), w niedziele o 2 964 osoby (68,4 procent).