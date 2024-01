Takiej afery bankowej na Kociewiu jeszcze nie było. Łatwowierność, manipulacja, ludzkie dramaty

- Pracowała w banku i zaproponowała, żebym wszedł w interes, aby zarobić. Powiedziałem, że nie mam żadnych oszczędności. Ona i jej koleżanka szybko zaproponowały mi kredyt. Ja miałem podpisać umowę, a one miały obracać pieniędzmi, abym zarobił. Ich zysk to wykonanie planu sprzedażowego. Wszyscy mieli być zadowoleni. Pierwszy kredyt był spłacany, wziąłem za ich namową kolejny. Udzielono mi go, choć nie miałem zdolności kredytowej. Potem były kolejne kredyty "na ratowanie sytuacji", bo niby miały problemy ze skarbówką i był jakiś podatek do zapłacenia. Moja strata to 200 tysięcy złotych. {b] Nie chce mi się wierzyć, że nikt z nadzoru w tych bankach, bo było ich kilka, nie wiedział, co się dzieje. Fałszowano dane o zatrudnieniu i zarobkach. Teraz przychodzą do mnie monity, listy od windykatorów. Mój prawnik złożył pismo do banku, aby ten umorzył kredyty w związku z oszustwem, bo bank powinien wziąć odpowiedzialność za swoich pracowników. Wszyscy mamy pretensje do banków, bo postępują z nami nieludzko. Ich pracownicy doprowadzili ludzi do ruiny, ale oni nawet nie chcą wstrzymać egzekucji - denerwuje się pan Roman.