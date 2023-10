W Subkowach powstanie żłobek. Nowe pomieszczenia dla biblioteki i ośrodka pomocy społecznej

- W tym obiekcie planujemy umieścić gminną bibliotekę, która działa w zbyt małych, ciasnych dzierżawionych pomieszczeniach. Planujemy także przenieść do tego budynku ośrodek pomocy społecznej, który obecnie mieści się w budynku urzędu gminy. Ośrodek ma zbyt mało pomieszczeń na działalność. W obiekcie przy ulicy Spółdzielczej znajdzie lokalizację żłobek, którego w gminie nie ma, ale powstanie do 2027 roku. Na żłobek dostaliśmy wcześniej pieniądze też z programu Maluch plus. To ponad 600 tysięcy złotych - mówi Mirosław Murzydło, wójt gminy Subkowy.