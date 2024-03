Zakończono projekt rewitalizacyjny w Pelplinie. Uroczyste otwarcie

Centrum Wsparcia Rodzin z unijną dotacją

Modernizacja sali sportowej, zagospodarowanie lasku miejskiego

Najpóźniej w listopadzie 2023 r. zakończone mają zostać prace rewitalizacyjne dotyczące zdegradowanego obszaru w ciągu ulic: Szpitalnej, Limanowskiego, Starogardzkiej i Pólko w Pelplinie. To rejon, w…

To tylko niektóre inwestycje i zadania składające się na ten projekt. Jego łączna wartość to około 4,6 mln zł, z czego dofinansowanie pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 1,8 mln zł, a z budżetu państwa 335 tys. zł.

Zakończenie projektu było okazją do uroczystego otwarcia Centrum Wsparcia Rodzin, pobliskiej sali sportowej oraz zrewitalizowanych obszarów przy ul. Pólko i Limanowskiego.

Wzięli w nim udział m.in. marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, parlamentarzyści.

Zobaczcie zdjęcia z otwarcia: