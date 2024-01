Zintegrowane inwestycje terytorialne w Tczewie. Nie tylko parki i transport miejski

Amfiteatr to element, który najbardziej zakłóca historyczną kompozycję parku miejskiego.

Rewitalizacja parków, budowa dróg rowerowych, cyfryzacja transportu miejskiego oraz renowacja stawów retencyjnych. To cztery projekty miasta Tczew za blisko 34 mln zł, które zostały wytypowane do dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Co to są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ?

Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych województwa pomorskiego to stowarzyszenie gmin i powiatów, którego Tczew jest członkiem. Chodzi o obszar metropolitalny. ZZiT jest pośrednikiem w pozyskiwaniu unijnych funduszy. Pieniądze na tczewskie projekty mają pochodzić z programu Fundusze Europejskie. - Kończy się ocena fiszek projektów zaproponowanych przez samorządy do sfinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2021-2027. Cztery projekty złożone przez miasto Tczew zostały wytypowane do dofinansowania. Wartość dofinansowania wynosi blisko 34 mln zł. Jest to pierwszy etap procesu ubiegania się o te fundusze - informuje Małgorzata Mykowska, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Tczewie.

Najważniejszym projektem jest rewitalizacja parków miejskich w Tczewie

Priorytetowym wnioskiem jest odnowa i rewitalizacja trzech parków. Chodzi o: Park Kopernika, Park Miejski oraz Skwer Konstytucji 3 Maja. Koszt rewitalizacji szacuje się na około 20 milionów złotych. Spodziewane dofinansowanie to 17 milionów złotych.

Park Miejski w Tczewie założony został w XIX wieku.

- Park został założony w XIX wieku przez działające wówczas Towarzystwo Upiększania Miasta pod kierunkiem znanego działacza i przedsiębiorcy. Był to Willy Muscate. Park znajduje się w centrum miasta, co stanowi jego walor. To dawna wiślana dolina. Gdy nie było wałów, Wisła wylewała aż do tego miejsca. Park jest ciekawy ze względu na nasadzenia. Są z całego świata. Możemy tutaj znaleźć np. klony kanadyjskie, świerki amerykańskie. Są także drzewa, które sprowadzono z Australii. Park ma potencjał, choć jest nieco zaniedbany. Jednak nawet w takiej postaci chętnie odwiedzany jest, nie tylko przez mieszkańców Tczewa, ale i turystów - mówi Zdzisław Bergiel, tczewski i trójmiejski przewodnik turystyczny.

Plan jest taki, aby parkowi przywrócić jego historyczny charakter , ale oczywiście przy jednoczesnym zaadaptowaniu go do współczesnych potrzeb. Tylko w części uda się przywrócić pierwotny układ alejek. Będą to wyłącznie ciągi piesze (obecnie są i rowerowe). Połowa drzew w parku to nasadzenia powojenne. Nie zostaną usunięte, poza tymi, które będą stały w kolizji z odtwarzaniem historycznych ścieżek. W miejscu, w którym znajduje się rozległa polana (południowo-zachodnia część parku) planuje się stworzenie miejsca piknikowego z leżakami, altaną, kawiarenką, lodziarnią oraz placem zabaw (zegar słoneczny przeniesiony zostanie w inne miejsce). Parkowy amfiteatr to element, który najbardziej zakłóca historyczną kompozycję parku. - Jego nieatrakcyjna masywna bryła, zniekształcała przebieg głównej alejki dolnej, najstarszej części parku. Proponuje się likwidację budynku amfiteatru i plastikowych, agresywnych w barwie siedzisk. W to miejsce powstanie letnia, niewielka scena dla kameralnych koncertów, zaś amfiteatralna, słoneczna polana po usunięciu obecnych siedzisk, wyposażona zostanie w mniej liczne drewniane ławki i leżaki, sprzyjające tak wypoczynkowi, jak i uczestniczeniu w ewentualnych występach. Zniknie ogrodzenie wydzielające teren amfiteatru i zostanie on przywrócony parkowi. Dzięki likwidacji amfiteatru będzie można przywrócić również historyczny przebieg głównej alejki parkowej - czytamy w koncepcyjnych założeniach rewitalizacji parku.

Zobacz także:

Po obu stronach amfiteatru na dnie doliny, w północnej części parku, powstaną połacie barwnej łąki kwietnej. Aby móc podziwiać z bliska kwiaty łąkowe i jednocześnie jej nie deptać, zaproponowano poprowadzenie przez nią, nieco podwyższonego drewnianego pomostu. Kolejny istotny element kompozycji parku to niewielkie owalne oczko wodne. Obecnie posiada betonową nieckę i ozdobione jest figurkami żab pochodzących z okresu powojennego. Proponuje się przywrócić, po likwidacji betonu, naturalne dno zbiornika, które umożliwi posadzenie na brzegu roślin wodnych, bagiennych i nadbrzeżnych. Nada to zbiornikowi bardziej naturalny charakter, taki jaki posiadał w okresie powstania parku. Zaplanowano fontannę, ale tryskającą bezpośrednio z wody, tak jak było to w początkowym okresie tworzenia parku. Wokół zbiornika, przywrócone zostanie niskie stalowe ogrodzenie o formie, która przedstawiona została na dawnych fotografiach. Figurki żab, mimo że nie stanowią elementu o historycznym charakterze, są lubiane przez mieszkańców. Proponuje się umieścić je przy brzegu zbiornika wśród roślinności wodnej. Przywrócone zostaną nasadzenia, rosnących tam dawniej, wierzb płaczących przy półkolistych ławkach, po obu stronach zbiornika.

W południowej, najmłodszej i nieco zacienionej części założenia parkowego powstanie ścieżka przyrodnicza. W tej części parku zaplanowano plac zabaw dla młodzieży m.in. ze znacznych rozmiarów piramidą wspinaczkową. Przy dawnej ścieżce rowerowej, znajdą się elementy ścieżki zdrowia, zaś nieco dalej na północ, zaprojektowano siłownię na wolnym powietrzu oraz jaszcze jeden plac zabaw dla dzieci. Czytaj także:

Płynie Wisła z EuroVelo 9. Rowerem po koronie wału z pięknym widokiem. Cała trasa ma być gotowa za kilka lat | ZDJĘCIA, WIDEO We wschodniej części parku, dawniej należącej do sąsiadującej z nim szkoły, znajduje się fragment parku o odmiennym charakterze kompozycyjnym. Dominują linie proste, charakterystyczne dla kompozycji modernistycznych. Powstanie tu płytki zbiornik wodny, który dzięki systemowi niewysokich fontann będzie stanowił wodny plac zabaw dla dzieci. Tu również znajdzie się labirynt, z niewysokich krzewów jako atrakcja dla dzieci.

Dawna toaleta, będąca pod ochroną konserwatorską, zostanie przekształcona w centrum informacji. W pobliżu amfiteatralnej polany, przy głównej alejce w dolnej części parku, powstanie toaleta automatyczna. Druga toaleta mogłaby się znajdować przy projektowanej restauracji.

Park Kopernika w Tczewie to dawny cmentarz

Jeśli chodzi o Park Kopernika, to według koncepcji, w pierwszej części parku po odnowie miałoby znajdować się lapidarium poświęcone dawnym cmentarzom, a w drugiej dominować funkcje rekreacyjne. Ten plan może nie mieć żadnego znaczenia, jeśli nie dojdzie do porozumienia między miastem Tczew a Parafią Ewangelicko-Augsburską w Sopocie w sprawie rekompensaty za utracony teren dawnego cmentarza, a obecnie parku. - Postępowanie przed Komisją Regulacyjną działającą przy MSWiA zakończyło się wiele lat temu decyzją o ugodzie. Miasto Tczew w zamian za prawo własności do tego obszaru ma nam przekazać mienie zastępcze - dwa mieszkania, ewentualnie działki. Jakiś czas temu otrzymaliśmy propozycję jednego mieszkania. To dla nas zbyt mało. Rozmowy cały czas trwają. W najbliższym czasie odbędzie się kolejne spotkanie i mam nadzieję, że dojdziemy do porozumienia. Zaznaczę, że nie jesteśmy zainteresowani odzyskaniem obecnego parku - mówił nam kilka miesięcy ksiądz biskup prof. dr hab. Marcin Hintz z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Sopocie, której filiał Tczew jest częścią.

W tym miejscu cmentarz istniał do lat 70. XX wieku. Z biegiem czasu go dewastowano, rozbierano nagrobki, wykorzystując je nawet (w czasach PRL) do budowy dróg. Kilka lat temu przy budowie ciepłociągu ekshumowano szczątki ponad 80 osób. Pochowano je później w zbiorowej mogile przy kaplicy ewangelików w Tczewie. Nikt nie ukrywa, że jeśli dojdzie do prac związanych z nowym zagospodarowaniem parku, konieczne będą kolejne ekshumacje szczątków.

Renowacja stawów retencyjnych i budowa wodociągu

Kolejnym projektem jest renowacja stawów retencyjnych wraz z budową wodociągu odpływowego wód deszczowych. Chodzi o zbiornik w rejonie ulicy 30 Stycznia w Tczewie. Szacunkowy koszt prac wynosi 12 milionów złotych. Dotacja może wynieść około 10 milionów złotych.

Cyfryzacja transportu miejskiego i stacja ładowania autobusów

Kolejny projekt to budowa stacji ładowania dla autobusów elektrycznych i cyfryzacja transportu miejskiego. W tym ostatnim przypadku chodzi o wyposażenie komunikacji miejskiej w cyfrowy system informacji pasażerskiej. Planowana kwota dofinansowania to 4 mln 250 tys. zł. Szacowany koszt projektu to 5 mln zł.

Przeczytaj także

Ruszyła bezpłatna dla pasażerów komunikacja miejska w Tczewie

Budowa dróg rowerowych w Tczewie

Ostatni projekt dotyczy budowy dróg rowerowych, które mają ułatwić dojazd rowerem do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Tczewie. Drogi rowerowe zaplanowano na ulicach: Jagielońskiej, Jagiełły, Konarskiego, Alei Kociewskiej. Planowana kwota dofinansowania wynosi 2 mln 400 tys. zł.

Wideo Czy koniec wojny na Ukrainie jest możliwy w tym roku?