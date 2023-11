Znęcał się nad psem. 50-latkowi grozi do trzech lat więzienia

- Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Tczewie po raz kolejny udowodnili, że ich działania nie ograniczają się wyłącznie do ścigania przestępstw gospodarczych. Policjanci dzięki zdobytej informacji, mogli skutecznie zareagować na przestępstwo, które dotyczyło znęcania się nad zwierzęciem. Zwierzę nie miało dostępu do świeżej wody, a kojec, w którym przebywało, nie chronił go przed zimnem. Ponadto mieszaniec był zaniedbany. Sierść psa była pokryta błotem i resztkami odchodów. Dzięki sprawnej reakcji policjantów, życie czworonoga zostało uratowane - mówi sierżant Katarzyna Ożóg, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Tczewie.