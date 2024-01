22-latka z Tczewa okradła własnych rodziców. Jej łupem padły narzędzia i pieniądze

Łupem mieszkanki Tczewa padły narzędzia o wartości 3100 złotych

- Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Tczewie zostali zawiadomieni o kradzieży elektronarzędzi o łącznej wartości 3100 złotych z piwnicy przynależnej do jednego z mieszkań w Tczewie. Na podstawie zebranego w sprawie materiału, podejrzenia kryminalnych wskazywały na córkę właścicieli. Wczoraj policjanci zatrzymali i przewieźli do jednostki policji wytypowaną 22-letnią mieszkankę Tczewa - mówi sierżant Katarzyna Ożóg, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Tczewie

Jak ustalili funkcjonariusze, kobieta na początku stycznia 2024 roku kilkukrotnie weszła do piwnicy swoich rodziców, skąd ukradła narzędzia. Łupem 22-latki padły m.in. wiertarki i szlifierki. Policjanci odzyskali w całości ukradziony sprzęt, który wrócił już do właściciela.

Mieszkance Tczewa grozi do 10 lat więzienia

Śledczy przedstawił kobiecie zarzut kradzieży, za co grozi do 5 lat więzienia oraz dwa zarzuty kradzieży z włamaniem, za co kodeks karny przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności. O dalszym losie 22-latki zdecyduje sąd.