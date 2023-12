750-lecie nadania Pelplina cystersom. W 2024 roku wielkie świętowanie

Cystersi gospodarowali w Pelplinie przez kilka wieków

Pelplin to stosunkowo młode miasto (nadanie praw miejskich nastąpiło w 1931 roku), ale jako osada wiejska może się poszczycić 750-letnią udokumentowaną historią. Mimo, iż ślady osadnictwa na tych terenach sięgają o wiele dalej, to jednak na kartach historii najbardziej zapisał się okres, gdy tą ziemią gospodarował Zakon Cystersów.

Za nami Plachandry Kociewskie. Święto Kociewiaków obchodzono w tym roku w Pelplinie. To także Dzień Świętego Bernarda, patrona Pelplina, który jest też patronem pszczelarzy. Stąd i pelplińskie święto…

To Zakon Cystersów zbudował w Pelplinie klasztor

To właśnie za sprawą zakonników w niewielkiej osadzie powstał imponujących rozmiarów klasztor stanowiący ważny ośrodek życia religijnego, gospodarczego oraz kulturalnego. Zakon Cystersów gospodarował tą ziemią przez blisko sześć wieków. służąc Bogu i człowiekowi poprzez modlitwę i pracę, w myśl swojej dewizy „ora et labora”, czyli módl się i pracuj.

Stopniowy upadek opactwa przyniosły rządy pruskie, które były wynikiem pierwszego rozbioru Polski w 1772 r. Sekularyzacja majątków kościelnych oraz ograniczenia w przyjmowaniu nowicjuszy, aż do zupełnego zakazu ich naboru, mocno wyniszczyły klasztor. Ostatecznie w 1823 r. król pruski Fryderyk Wilhelm wydał dekret o kasacie opactwa. Zabudowania klasztorne nie popadły jednak w ruinę.