Zdegradowany teren po byłej cukrowni w Pelplinie czeka na nowe życie. Pomysły gdańskich studentów

W piątek (12 stycznia 2024 r.) siedem zespołów przedstawiło w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie swoje propozycje. To studenci: Politechniki Gdańskiej (wydział architektury), Akademii Sztuk Pięknych (architektura przestrzeni kulturowych), Uniwersytetu Gdańskiego (gospodarka przestrzenna) oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (psychologia zdrowia, zdrowie środowiskowe i BHP).

- To druga edycja Pomorskiej Akademii Planowania Przestrzeni Publicznej. Myślę, że efekty są jeszcze lepsze, niż w pierwszej. Były dwa etapy. Pierwszy to wrześniowy wyjazd z wielką burzą mózgów i zapoznaniem się z terenem. Uczestniczyło w nim 40 studentów z czterech uczelni oraz wykładowcy. W grudniu 2023 r. złożono wszystkie prace. To był drugi etap - mówi dr inż. arch. Magdalena Podwojewska z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.