Amator cementu i paliwa. 53-latka z Tczewa zatrzymała policja

Straty oszacowano na 1100 złotych

Mieszkańcowi Tczewa grozi do 5 lat więzienia

Mieszkaniec Tczewa usłyszał zarzut kradzieży, za co grozi do 5 lat więzienia oraz zarzut niestosowania się do orzeczonych środków karnych, za co kodeks karny przewiduje karę od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.