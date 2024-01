Dzień Tczewa. Zapowiedź wydarzeń organizowanych na pamiątkę wkroczenia do miasta Błękitnej Armii Andrzej Gurba

30 stycznia 2024 roku odbędzie się uroczysta sesja Rady Miejskiej w Tczewie związana z Dniem Tczewa. Obchodzony on jest od 1992 r. na pamiątkę wkroczenia do miasta w 1920 r. Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera i powrotu Tczewa do Polski. Zaplanowano także szereg imprez.