Czy tczewski poseł PiS miał dostać w twarz? Potajemne nagrania i kampania

Co mówi o nagraniu była posłanka i co mówi Iwona Ochocka

Wyborcza aktywność byłego pracownika byłej posłanki

- Działając w interesie mieszkańców Tczewa, chciałbym podzielić się z Państwem materiałami dotyczącymi Pani Iwony Ochockiej, kandydującej na urząd Prezydenta Miasta Tczew, oraz Pana Emila Ochockiego, który pełni funkcję pełnomocnika finansowego Komitetu Wyborczego Wyborców "Wspólnie dla Tczewa” z którego to komitetu Pani Ochocka kandyduje na wspomniane stanowisko. W załącznikach przesyłam dokumenty oraz nagranie, które mogą przyczynić się do głębszego zrozumienia tych postaci. Pragnę podkreślić, że jestem autorem nagranej rozmowy pomiędzy mną, a posłanką na Sejm RP IX kadencji Beatą Maciejewską. Chciałbym zapewnić, że wszystkie materiały zostały pozyskane legalnie, co świadczy o ich autentyczności i rzetelności - napisał Mariusz Klepczyński.

Ochoccy mają być szalonymi ludźmi

Zapis, o którym mowa to niewielka część z prawie 36 godzin nagrań byłej posłanki, które zarejestrował w 2021 r. ówczesny jej pracownik, a które "wypłynęły" w połowie 2023 r. Nagrania politycznie pogrążyły Beatę Maciejewską. Została zawieszona w Nowej Lewicy oraz skreślono ją z listy wyborczej do Sejmu. Na nagraniach posłanka Maciejewska miała m.in. źle wypowiadać się o liderach Lewicy. Mają one też być dowodem na dopuszczenie się przez nią różnych nieprawidłowości (posłanka zaprzecza).

Co mówi o nagraniu była posłanka i co mówi Iwona Ochocka

Czy to, co opowiada były posłanka o Ochockich polega na prawdzie ? Poprosiliśmy Beatę Maciejewską o komentarz do nagrania. W odpowiedzi była posłanka stwierdziła, że "nie będzie komentowała jego (Mariusza Klepczyńskiego - dop. redakcji) kolejnych nielegalnych działań (upowszechnianie prywatnych rozmów), które mają zaszkodzić Iwonie Ochockiej – wiarygodniej, silnej i uczciwej lokalnej liderce i działaczce. Jej rodzina przeszła piekło, straciła źródło zatrudnienia i była miesiącami nękana za to, że opowiedziała się za demokracją i wolnością".