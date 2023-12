Głosowanie w budżecie obywatelskim Pelplina.100 tys. zł do podziału

70 tysięcy złotych na projekty inwestycyjne, 30 tysięcy złotych na pozostałe

Na projekty inwestycyjne przeznaczono 70 tysięcy złotych, na pozostałe 30 tysięcy złotych. Wsparcie otrzymają projekty, które uzyskają największą liczbę głosów (do wyczerpania finansowej puli). Uprawnionymi do głosowania są mieszkańcy gminy Pelplin, którzy do końca roku poprzedzającego rok realizacji budżetu obywatelskiego ukończyli 16 lat.

