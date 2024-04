Majówkowa wędrówka z pięknym widokiem na Wisłę. Cel to Wiosło Małe Andrzej Gurba

Nie masz pomysłu na majówkową wędrówkę? To polecamy spacer do Rezerwatu Wiosło Małe. Platforma widokowa w Rezerwacie Wiosło Małe (gmina Gniew) nie jest wysoka, bo ma około dziesięciu metrów. Jednak rozpościera się z niej fantastyczny widok na Wisłę. Pod punkt widokowy można podjechać samochodem, my jednak polecamy pieszą wędrówkę.