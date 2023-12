Historia. Punkt widokowy i cel pielgrzymek. Góra Jana Pawła II

Obecnie Góra Jana Pawła II stanowi miejsce pielgrzymek wiernych i cel każdego turysty odwiedzającego Pelplin, poza oczywiście Bazyliką Katedralną.

- Nie wiem, czy to jest największy krzyż na Pomorzu, bo tak czytałam w opisie. Nie ma to jednak znaczenia. To dla mnie jedno z wielu miejsc kultu. Też miejsce ważnego wydarzenia. Jestem tutaj trzeci raz - mówi pani Bogusława, którą spotkaliśmy na Górze Jana Pawła II.