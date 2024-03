Prasówka 24.03.2024 z całego tygodnia w Tczewie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Wybory samorządowe już wkrótce odbędą się w Polsce. Dowiedz się, kto jest kandydatem na wójta oraz do rady gminy z okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kto pojawił się na listach wyborczych? Tutaj znajdziesz szczegółowe informacje.

Z badań wynika, że Rumunia nie jest topowym turystycznym wyborem Polaków. Każdy kto odwiedzi ten kraj nie będzie jednak zawiedziony. Rumunia to fascynujące góry, ale także miasta ze średniowiecznymi starówkami. Warto także spróbować rumuńskiej kuchni.

Poznaj kandydatów w wyborach samorządowych 2024. Kandydaci do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4 i kandydaci na prezydenta zostali przedstawieni przez Państwową Komisję Wyborczą. Kogo możesz zobaczyć na listach wyborczych w Twoim okręgu? Tutaj znajdziesz szczegółowe informacje.

Wybory samorządowe 2024 już niedługo. Wiemy, kto z okręgu nr 5 kandyduje do sejmiku województwa pomorskiego. Zapoznaj się z pełną listą osób, które już wkrótce powalczą o mandaty. Sprawdź, na kogo możesz oddać swój głos.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Tczewie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Konkursy piękności są niesamowicie popularne, a kandydatki, które biorą w nich udział, muszą wyróżniać się charakterem, ale także wyglądem. Muszą być odważne, pewne siebie i uśmiechnięte, by na scenie przed jurorami oraz publicznością wypaść jak najlepiej. W naszej galerii zdjęć znajdziesz najpiękniejsze nastolatki z woj. pomorskiego, które wezmą udział w finale i powalczą o koronę najpiękniejszej nastolatki Pomorza roku 2024!

Już niedługo odbędą się wybory samorządowe 2024. Znamy wszystkich kandydatów do rady powiatu z okręgów 1, 2, 3, 4, 5. Poniżej przedstawiamy pełną listę osób z Twojego regionu, na które możesz oddać swój głos. Przeczytaj, kto już niebawem powalczy o mandaty.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Tczewie „rozliczyli” 31-latka za kradzieże z kilku ostatnich miesięcy. Jego łupem padły towary z jednej z tczewskich drogerii. Mężczyźnie grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

W szkole w Starej Kiszewie doszło do pożaru w kotłowni. Konieczna okazała się ewakuacja uczniów i pracowników placówki. Jak na razie nie wiadomo, co było przyczyną zdarzenia.

Miejski plac targowy przy ulicy Targowej w Tczewie chluby miastu nie przynosi. Czas tu jakby się zatrzymał. Obskurne i toporne stoły do handlu, zaniedbane otoczenie. Do tego brak miejsc postojowych. Dyskusja o modernizacji tego miejsca trwa co najmniej od ...dwudziestu lat.

Za nami pierwsze wydarzenie związane z tegoroczną edycją Miss Województwa Pomorskiego. W Hotelu SPA Faltom odbył się tegoroczny półfinał konkursu. Wyłoniono finalistki do tytułów Miss Woj. Pomorskiego oraz Miss Nastolatek Woj. Pomorskiego. Konkurs jest obecnie największym, jedynym i najbardziej prestiżowym konkursem piękności w woj. pomorskim. Prawie 90 uczestniczek walczyło o awans do finału konkursu.

Na Placu Hallera i na okolicznych ulicach w Tczewie odbył się jarmark wielkanocny. Pogoda, choć nie dopisała, nie zepsuła przedświątecznego nastroju.