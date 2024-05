Jak rowerzyści w województwie pomorskim łamią przepisy. Konflikty i mandaty. Mamy szczegółowe dane

Sezon rowerowy w pełni. Przepisy i bezpieczeństwo rowerzystów

Sezon rowerowy już w pełni. Dwukołowcami pokonujemy rekreacyjne trasy, ale także poruszamy się nimi do pracy i w pracy (dostawcy). To też często najtańszy i najprostszy sposób dotarcia do innych celów.

W miastach, miasteczkach i wsiach, z roku na rok powstaje coraz więcej dróg rowerowych, które zwiększają bezpieczeństwo cyklistów, jak i komfort jazdy. Niestety ciągle jest ich za mało.

Zobacz także: