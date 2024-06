Zabytkowa kamienica Leona Wyczółkowskiego (U Wyczóła) w Gniewie ponownie wystawiona na sprzedaż. I są kontrowersje

Weronika Lasota-Syldatk, przewodnicząca Rady Miejskiej w Gniewie powiedziała, że prezes spółki Inwest-Kom ogłaszając przetarg na sprzedaż kamienicy, skorzystał z tego, że jest nowa rada.

- To kontrowersyjny temat. W poprzedniej radzie przyjęto wniosek o wstrzymaniu sprzedaży. Trochę mi przykro, że prezes spółki nie pofatygował się do nas na rozmowy. Sprawa powróciła w ten sam sposób, jak poprzednio (bez konsultacji - dop. redakcji). W 2018 roku współdecydowałam o przekazaniu kamienicy do spółki. Z perspektywy czasu uważam, że to był błąd - powiedziała Weronika Lasota-Syldatk.