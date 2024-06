Przegląd tygodnia z 16.06.2024 w Tczewie. Najważniejsze wydarzenia od 9.06 do 15.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Reprezentacja Polski wygrała z Turcją 2:1 w ostatnim sprawdzianie przed EURO 2024. Mecz rozegrany został na PGE Narodowym w Warszawie, a teraz drużyna rusza do Niemiec na mistrzostw Europy. W pierwszej połowie meczu, z powodu kontuzji, boisko opuścili Karol Świderski i Robert Lewandowski. Zobaczcie najlepsze memy dotyczące meczu Polski z Turcją.

Przygotowania do finału Miss Polski 2024 idą pełną parą. Pracy jest sporo, a wszystko musi być dopięte na ostatni guzik. Przymiarki przed Galą Finałową Miss Polski są niewątpliwie ekscytującym przeżyciem! Już 5 lipca 32 piękne dziewczyny z całej Polski założą suknie ślubne i wieczorowe podczas wyjątkowego wieczoru, który zostanie w ich pamięci na zawsze.

Podwyżki cen prądu od wakacji? Wiemy, jaka będzie maksymalna cena za prąd, kto będzie musiał zapłacić więcej i o ile. Jeśli rachunki będą za duże, pomóc ma bon energetyczny. To on ma pomóc m.in. wysokie rachunki za prąd. Wylicz dokładnie, ile trzeba będzie płacić za prąd po zmianach.

Magdalena Adamowicz z Koalicji Obywatelskiej oraz Piotr Müller z Prawa i Sprawiedliwości. Według danych z Państwowej Komisji Wyborczej to oni będą reprezentować Pomorze w nadchodzącej kadencji Parlamentu Europejskiego. Na decyzję wyborców najdłużej czekać musiał jeden z liderów KO Janusz Lewandowski, który również uzyskał mandat. Do Parlamentu Europejskiego nie dostała się natomiast Anna Fotyga, „jedynka” z listy PiS na Pomorzu.

W niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego w okręgu obejmującym woj. pomorskie Koalicja Obywatelska zdobyła 51,06 proc. głosów, Prawo i Sprawiedliwość - 28,07 proc., Konfederacja - 9,37 proc., a Trzecia Droga - 5,40 proc. Lewica jest na piątym miejscu z 34 570 głosami, czyli 4,65 proc - to dane PKW ze wszystkich komisji w tym okręgu. Głosowało 42,61 proc. wyborców.

Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała na konferencji prasowej o 12:00 frekwencji w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Pomorskie wątki były dość mieszane, ponieważ Gdańsk wypada najsłabiej ze wszystkich stolic województw z frekwencją na poziomie 10,91 procent. Furorę ponownie robi za to Krynica Morska, gdzie zagłosowała prawie połowa osób uprawnionych do głosowania.

W Borsku zorganizowano X Zlot Samochodów Polskiej Produkcji. Można tu było zobaczyć kultowe już maluchy, polonezy, duże fiaty i inne auta, które jeszcze do niedawna królowały na drogach.