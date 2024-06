Z nadmorskiego Jantaru do Elbląga. Rowerowa eskapada na EuroVelo 10/13. Żuławy zapraszają

Około 40-kilometrowa trasa: Jantar - Nowy Dwór Gdański - Elbląg to ostatni odcinek (6 etap)trasy rowerowej EuroVelo 10/13. Prowadzi przez Żuławy. Krajobraz miesza się z historią. Najbardziej urokliwe fragmenty to jazda wałami przeciwpowodziowymi między Tujskiem a Nowym Dworem Gdańskim oraz wzdłuż rzeki Nogat między Jazową a Kępkami.

EuroVelo 10 (Bałtycki Szlak Rowerowy) i EuroVelo 13 (Szlak Żelaznej Kurtyny) pokrywają się swoim przebiegiem) z nielicznymi wyjątkami. Stąd na trasie występują oba znaczniki. Czy wystartujecie z Jantaru, czy z Elbląga, to już zależy od waszej mobilności. Wiadomo, że do Elbląga łatwiej dojechać (jest też komunikacja kolejowa).

Około 8-kilometrowy odcinek z nadmorskiego Jantaru w kierunku Rybiny biegnie drogą asfaltową. Poza sezonem, nie ma zbyt dużego ruchu samochodowego (w wakacje może być inaczej). W Jantarze przy jeziorze (skrzyżowanie ulicy Gdańskiej z drogą do Rybiny) jest teren rekreacyjny z wiatą, ławostołami, rowerowymi stojakami.

EuroVelo 10/13. W Rybinie warto zobaczyć stare mosty

Jadąc asfaltem do Rybiny mijamy Stegienkę i Głobicę. W Rybinie jest kolejne miejsce postoju. To teren przystani żeglarskiej. W Rybinie na uwagę zasługują stare mosty: zwodzone i obrotowy (lata 30. XX wieku oraz 1906 r.) - nad Szkarpawą i Wisłą Królewiecką. Dalej jedziemy do Tujska. I tam mamy kolejny zwodzony most, tym razem nad rzeką Tugą. W samym Tujsku rzuca się w oczy stara historyczna zabudowa mieszkalna.

EuroVelo 10/13. Rowerowe kilometry wałem przeciwpowodziowym

Kolejne kilometry trasy prowadzą wałami przeciwpowodziowymi (nawierzchnia z płyt), właśnie nad rzeką Tugą.

Następnie docieramy do Żelichowa. Turaj godne uwagi są m.in: gotycki kościół z XVI wieku (obecnie cerkiew grekokatolicka) oraz w sąsiedztwie dom podcieniowy, w którym mieści się obecnie gospoda żuławska Mały Holender. Obok kościoła znajduje się duże miejsce rekreacyjne - przystań kajakowa.

EuroVelo 10/13. W Nowym Dworze Gdańskim jest Żuławski Park Historyczny

Kolejny przystanek to Nowy Dwór Gdański. EuroVelo 10/13 wiedzie przez miejscowość (dedykowana ścieżka rowerowa). Do zobaczenia są m.in: Żuławski Park Historyczny (muzeum) oraz zabytkowa wieża ciśnień.

Z Nowego Dworu Gdańskiego jedziemy do Kmiecina. Tutaj koniecznie trzeba zobaczyć gotycki kościół z drewnianą wieżą i charakterystycznym podcieniem zwanym sobotą (unikalny element architektury sakralnej na Pomorzu, częsty w rejonie podkarpackim). Trasą rowerową wyznaczoną na asfalcie docieramy do Solnicy (tutaj jest stacyjka rowerowa), a następnie do Jazowej.

EuroVelo 10/13. Rowerowa wycieczka wzdłuż rzeki Nogat

W Jazowej mamy do wyboru dwa warianty dalszej jazdy. Możemy jechać prosto w kierunku Kazimierzowa (droga rowerowa na asfalcie, żadne widoki) albo w kierunku miejscowości Kępki (polecamy, bo to jazda wzdłuż rzeki Nogat). Drugim wariantem nieco nadkładamy drogi, ale warto. Niezależnie od wariantu i tak docieramy do rozwlekłej wsi Kazimierzowo. I dalej jedziemy przez 5-6 kilometrów do Elbląga (asfaltem).

Dodajmy, że koniec pomorskiego odcinka EuroVelo 10/13 to most w Kępkach. Dalej (po przekroczeniu mostu na Nogacie) jest już województwo warmińsko-mazurskie. Zobaczcie zdjęcia z trasy: Jantar - Nowy Dwór Gdański - Elbląg:

