Jak Tczew walczył z analfabetyzmem. Propagandówka z 1950 roku

- Mały Tczew doczekał się swojego wielkiego dnia. Miasto, które na swoim terenie całkowicie zlikwidowało analfabetyzm, gościło u siebie w niedzielę przedstawicieli rządu i społeczeństwa z całego kraju. Na wielkim stadionie zebrało się 25 tysięcy osób. Byli tu członkowie wojewódzkich komisji do walki z analfabetyzmem, byli chłopi i robotnicy - wśród nich wielu takich, którym dopiero Polska Ludowa szeroko otworzyła drzwi do nauki i kultury, nauczyła ich czytać i pisać - czytamy Trybunie Ludu z lipca 1950 roku. - Gdy obywatel Bolin, syn małorolnego chłopa, dawny wyrobnik u obszarnika, dziś sanitariusz weterynaryjny, odczytuje rezolucję zjazdu, czuje się jeszcze wysiłek, który wkłada w tę nową dla niego sztukę. Ale czyta płynnie i gładko, bez błędów. I to jest jedno z naszych najpiękniejszych osiągnięć.