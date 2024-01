Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tczewie. Kilka wieków tradycji

Historycznie Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tczewie jest jednym z najstarszych w Polsce

W czasach rozbiorów tczewskie bractwo ulega zniemczeniu (napływ osadników niemieckich). W 1920 r. Tczew wraca do Polski. I stopniowo bractwo zaczyna mieć polski charakter. Druga wojna światowa przerywa działania bractwa. W latach 1946-1947 następuje próba jego reaktywacji. Nie udaje się. Nie pozwalają na to komunistyczne władze.

Reaktywacja bractwa kurkowego w Tczewie w 1996 roku

I tak dochodzimy do 1996 r. Wtedy dzięki zaangażowaniu Zbigniewa Gniewkowskiego, późniejszego prezesa bractwa, dochodzi do jego reaktywacji. W połowie lipca 1996 r. zostaje zarejestrowane stowarzyszenie. Na początku wstąpiło do niego około 30 osób. Dodajmy, że przed wojną liczebność bractwa kurkowego w Tczewie dochodziła nawet do 300 osób. Obecnie członków jest 17, czyli niezbyt wiele. Piotr Czapiewski tłumaczy ten fakt przede wszystkim kosztami.