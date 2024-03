Koalicja Obywatelska w Tczewie. Listy na radnych zgłoszone. Co z kandydatem na prezydenta?

Zgodnie z kalendarzem wyborczym zgłoszenia kandydata na prezydenta Tczewa można dokonać do 14 marca 2024 r. do godz. 16. Koalicja Obywatelska swojego kandydata najprawdopodobniej nie zgłosi.

W Tczewie na razie zarejestrowany został jeden kandydat na prezydenta. To obecny włodarz Mirosław Pobłocki (KW Porozumienie na Plus). Jako kandydat na prezydenta miasta ogłoszony został Łukasz Brządkowski (KW Stowarzyszenie Samorząd Odnowa) - nie jest jeszcze zarejestrowany przez komisarza wyborczego.

Swoich kandydatów na prezydenta mogą jeszcze także zgłosić: KWW Wspólnie dla Tczewa oraz Prawo i Sprawiedliwość.

Ważą się losy kandydata na prezydenta Tczewa z KWW Komitet Obywatelski Jan Kulas 2024. Wcześniej swój start zapowiedział Jan Kulas. Komitet zarejestrował jednak tylko jedną listę kandydatów do Rady Miejskiej w Tczewie (okręg nr 3). To za mało, bowiem zgodnie z przepisami, aby zgłosić kandydata na prezydenta komitet musi zarejestrować listy kandydatów na radnych w wyborach do rady w co najmniej połowie okręgów wyborczych w danej gminie. W Tczewie minimalnie w dwóch.