Krzysztof Augustyniak ponownie wójtem gminy Tczew. W pierwszej turze pokonał trzech konkurentów

Na Krzysztofa Augustyniaka zagłosowały 3 003 osoby (51,96 procent głosów). Jego konkurenci zdobyli: Krystian Tafliński - 1 442 głosy (22,68 procent), Łukasz Kowalski - 1 175 głosów (18,48 procent), Roman Burczyk - 437 głosów (6,87 procent).

Radnymi zostali: Emilia Wójcikiewicz (KWW Gmina Tczew na Plus), Kamila Polańska (KWW Gmina Tczew na Plus), Barbara Zyga (KWW Krzysztofa Augustyniaka), Artur Leszczyński (KWW Krzysztofa Augustyniaka), Marzena Bednarz (KWW Krzysztofa Augustyniaka), Paula Nerlich (KWW Gmina Tczew na Plus), Magdalena Tucholska (KWW Kowalski dla Gminy), Sławomir Stojałowski (KWW Krzysztofa Augustyniaka), Andrzej Klonowski (KWW Krzysztofa Augustyniaka), Krystyna Kilanowska (KWW Krzysztofa Augustyniaka), Jarosław Stępień (KWW Krzysztofa Augustyniaka), Benedykt Urbański (KWW Gmina Tczew na Plus), Iwona Kończyńska (KWW Krzysztofa Augustyniaka), Roman Wendt (KWW Krzysztofa Augustyniaka), Piotr Kajzer (KWW Wyborców Gmina na Plus).