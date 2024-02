Kolejne protesty rolników w powiecie tczewskim. Traktory na rondzie, blokady na przejściach dla pieszych

27 lutego 2024 r. (wtorek) protest organizuje Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Tczewie. O godz. 11 ciągniki i inne maszyny rolnicze przejadą drogą krajową nr 91 od węzła w Czarlinie do Tczewa (wjazd do miasta ulicą 30 Stycznia, przejazd do ronda Jana Pawła II i powrót do Czarlina). Protest-przejazd przewidziano na 3 godziny.

