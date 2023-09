"Mała Książka - Wielki Człowiek". Biblioteka w Tczewie promuje czytelnictwo dzieci

- To kolejna edycja projektu Instytutu Książki. Jego nazwa to "Mała Książka - Wielki Człowiek". Akcja ruszy jesienią 2023 roku. Każdy przedszkolak, który odwiedzi naszą bibliotekę i wypożyczy książkę otrzyma wyprawkę czytelniczą, w skład której wchodzi przede wszystkim książeczka "Pierwsze czytanki dla...", dostosowana pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka. To zbiór fantastycznych utworów naszych polskich pisarzy i poetów. W wyprawce znajduje się także Karta Małego Czytelnika. Dziecko zabiera na niej naklejki. Jedną za każdą wypożyczoną książkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania - mówi Anna Korinth-Szczepańska z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie.